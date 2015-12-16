Більшість росіян очікує проблем із зарплатами в найближчі 2-3 місяці

Проблем із зарплатами в найближчі 2-3 місяці чекають 59% росіян. Про це свідчать дані опитування Національного агентства фінансових досліджень (НАФД), передає Газета.RU.

Агентство відзначає, що цей показник навіть вище кризового 2009 року, тоді подібних проблем очікували 52% опитаних.

Читайте такожГлава "Сбербанку": економіка Росії буде деградуватиПри цьому тільки 13% респондентів впевнені, що проблем із зарплатою у них не виникне.

Аналогічна динаміка простежується при відповіді на питання щодо зниження зарплати. Ймовірність зниження зарплати в найближчі місяці очікують близько 60% росіян, при цьому кожен десятий заявив, що вже зазнав зниження зарплати. Не вірять в подібний результат лише 11% росіян.

Опитування НАФД був проведений в листопаді 2015 року. Вибірка становила 1,6 тис. осіб у 132 населених пунктах в 46 регіонах Росії, похибка не перевищує 3,4%.