ЄБРР планує подвоїти грантову підтримку малого і середнього бізнесу в Україні
Цього року на гранти представникам малого та середнього бізнесу було виділено більше 1,5 млн євро.
Європейський банк реконструкції та розвитку в 2016 році планує вдвічі збільшити кількість проектів і відповідне фінансування грантової підтримки малого та середнього бізнесу в Україні - до 200 проектів загальною вартістю 3 млн євро.
Про це повідомила менеджер групи підтримки малого та середнього бізнесу ЄБРР Катерина Рігг на зустрічі з пресою в Києві.
“Цього року більш як 1,5 млн євро було надано представникам малого та середнього бізнесу на гранти. ... У 2016 році ми плануємо збільшити вдвічі. В Україні зараз складна ситуація і водночас гарний шанс для становлення і розвитку малого і середнього бізнесу. ЄБРР буде активним учасником цього процесу", - сказала вона.
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За словами менеджера ЄБРР, грантові кошти надаються урядами США і Швеції.