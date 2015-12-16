Луганської області дозволили не повертати невикористані на відновлення інфраструктури кошти

Кабінет міністрів України дозволив військово-цивільної адміністрації Луганської області не повертати до бюджета кошти, які були направлені в регіон для фінансування інфраструктурних проектів, але наприкінці року залишилися невикористаними.

Про це журналістам повідомив голова Луганської ВГА Георгій Тука, який звернувся до уряду з відповідним клопотанням.

"Є постанова Кабміну, яка передбачає повернення до бюджету коштів, що були не використані. Але моя думка, і це наша спільна думка з Павлом Жебрівським (головою Донецької військово-цивільної адміністрації - УНІАН) і, загалом, з Мінфіном про те, щоб внести зміни в постанову і не забирати невикористані кошти, - сказав Тука. – Якщо, наприклад, кошти приходять на будівництво і приходять в жовтні, а треба ж ще провести тендер, і коли будувати?".

При цьому Туку не назвав точної суми коштів, які залишаються невикористаними, але підкреслив, що в цілому по Луганській області зруйнованими вважаються близько 500 будинків, пошкодженими – майже 8 000 будинків.

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"І по кожному будинку треба провести перевірку, скласти акти. Це досить тривала процедура, і тут треба просто трохи доопрацювати", - сказав Тука.

Нагадаємо, Георгій Тука очолив Луганську ВГА в липні поточного року.