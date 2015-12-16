Урядовий варіант податкової реформи збільшить частку тіньової економіки в країні – експерти

Урядовий варіант податкової реформи посилює фіскальний тиск на підприємців і, у разі його прийняття, призведе до збільшення частки тіньової економіки в країні.

Про це в ході прес-конференції в УНІАН заявили представники громадських організацій.

"12 грудня уряд подав так званий компромісний варіант податкової реформи в Раду, і в ньому ми бачимо ті ж неадекватні високі ставки. ПДВ - 20% із збереженням депонування ПДВ на рахунках, 18% - податок на прибуток з 2016 рік і сукупна навантаження на заробітну плату – 38%. Ці ставки не здійсненні, бізнес з ним працювати не може, і бізнес працювати не буде. Прийняття цього законопроекту призведе до того, що підприємства будуть переходити далі в тінь, ринок буде скорочуватися", - заявив координатор "Руху бізнесу України", керівник групи компаній "Альміра" Андрій Гарнат.

На його думку, умови, які пропонуються урядом для підприємців, що використовують спрощену систему оподаткування, згубні для малого та середнього бізнесу.

Як зазначив присутній на прес-конференції голова бюджетного комітету Громадської ради при Міністерстві фінансів Тарас Козак, запропонована Кабміном спрощена система перестає бути спрощеною.

"У чинній системі бізнесмен, який працює у другій групі, сплачує певну фіксовану суму, тому система і називається спрощеною, тому що не потрібно вести облік... Ці умови скасовуються і тепер в групі B, яка пропонується на зміну 2 групі, є чітка залежність від рівня доходів. Необхідно вести облік доходів і платити податок з непростою формулою", - сказав він.

Експерт зазначив, що уряд, впроваджуючи норми, передбачені законопроектом, не орієнтувалося на українські реалії.

"Це законопроект не для України, це законопроект для теоретичної країни. Необхідно визнати той стан української економіки, який ми маємо на сьогодні. Величезна частина в тіні - 50-60%. Ще одна економіка знаходиться в тіні", - сказав Козак, додавши, що прийняття зазначеного законопроекту призведе до збільшення частки тіньової економіки.

За словами присутнього на прес-конференції координатор групи "Податки" Громадянської платформи "Нова країна" та одного із співавторів альтернативного законопроекту Павла Себастьяновича, основною проблемою урядового законопроекту є відсутність обговорень з представниками бізнесу та громадськості, з тими, хто буде жити і працювати за новими податковими правилами.

Він повідомив, що завтра представники аграрного, а також малого і середнього бізнесу проведуть мітинг під стінами Верховної Ради проти урядового законопроекту.

"Те завзятість, з яким уряд рухається за своїм наміченим шляхом, нікому не зрозуміло і призведе до непередбачуваних наслідків. Всі законопроекти, які випускаються, обов'язково повинні бути погоджені з тими людьми, яким належить ці закони виконувати. Тому що податки – це частина суспільного договору. Якщо людина всередині себе не згоден з розмірами податків – він ніколи не буде їх платити", - сказав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, податкова реформа є однією з основних умов виконання Україною зобов'язань за програмою співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. На поточний момент в Україні є два основних варіанти податкової реформи – від Міністерства фінансів та від депутатського корпусу.

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Кабінет міністрів України в рамках проведення податкової реформи пропонує Верховній Раді встановити ставку податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб у 2016 році на рівні 18%, в 2017 році – на рівні 17%.