В Росії прогнозують падіння рубля до 80 за долар

В першому кварталі 2016 року долар подорожчає до 80 рублів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на прогноз Центру макроекономічного аналізу Альфа-банку.

"Середньорічний курс складе 70 рублів за долар. Основна причина ослаблення російської валюти - низькі ціни на нафту", - йдеться в повідомленні.

Аналітики Альфа-банку також вважають, що протягом усього 2016 року ключова ставка ЦБ збережеться на рівні 11 відсотків. Вони пояснюють, що регулятор не зможе пом'якшити грошово-кредитну політику, оскільки були введені санкції проти Туреччини (вони додають до інфляції два процентних пункти; у банку вважають, що за підсумками 2016 року зростання цін складе 10 відсотків), а ФРС США підніме базову ставку.

Кредитна організація очікує, що в наступному році ВВП РФ зросте на 0,3 відсотка. Через обмеження імпорту є шанси на розвиток російського сільськогосподарського сектору, а зниження рівня життя середнього класу змусить його представників збільшувати боргове навантаження, що може стати чинником підтримки споживання, сказано в прогнозі Альфа-банку.

16 грудня офіційний курс рубля впав до історичного мінімуму - 70,83 рубля за долар. Це найбільше значення з 25 серпня 2015 року, коли ЦБ оцінив американську валюту в 70,75 рубля.

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Раніше, 13 грудня, голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна засумнівалася в значимості курсу валют для росіян. Вона пояснила, що він не такий вже й важливий, оскільки населення заробляє і витрачає в основному рублі.

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