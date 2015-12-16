Путін скасував вільну торгівлю з Україною з 1 січня (документ)

Указ опублікований офіційним інтернет-портал правової інформації.

Указ прийнято "у зв'язку з винятковими обставинами, що зачіпають інтереси і економічну безпеку держави". Міністерство закордонних справ має повідомити Київ про скасування угоди.

Раніше сьогодні в Європейській комісії не виключили, що останні консультації України, Росії та ЄК з приводу занепокоєння Москви у зв'язку з введенням з 1 січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ між Україною та ЄС завершаться безрезультатно.

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Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати введення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити які-небудь зміни в текст Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.