Україна хоче отримати від ЄІБ кредит на 400 мільйонів євро

Україна розраховує на позитивне рішення Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) про надання нашій країні кредиту в розмірі 400 мільйонів євро на розвиток проектів в аграрному секторі, повідомив в ході прес-конференції в уряді міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

За його словами, цей кредит жодним чином не залежить від результатів співпраці України з іншими кредиторами, в першу чергу Міжнародним валютним фондом, тому гроші, в разі досягнення домовленості, можуть прийти в країну вже на початку наступного року.

"Ми розробили цілу програму використання коштів – це ті дешеві європейські кредити, про які ми говорили, і на які сподівалися. Зараз ми проходимо адміністративні процедури і розраховуємо, що перші дешеві європейські гроші можуть прийти в Україну вже в наступному році. Загальна цифра траншу - 400 мільйонів євро", - сказав Павленко.

При цьому міністр не уточнив можливих умов кредитування, оскільки, за його словами, вони є предметом переговорів.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) домовилися про фінансування українського аграрного сектору протягом найближчих двох років за такими напрямами: розвиток виробництва і переробки, а також модернізація логістики.

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Відповідне рішення було закріплено в Декларації про наміри Мінагропроду та ЄІБ, підписаним директором департаменту країн Східного партнерства та Центральної Азії ЄІБ Хайнцем Ольберсом і міністром аграрної політики та продовольства Олексієм Павленко в ході міжнародної агропромислової виставки "Агро-2015", яка проходила в Україні.