Роздрібна торгівля в Україні з початку року знизилася на 22%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частині зони АТО) у січні-листопаді 2015 року знизився на 21,4% порівняно з аналогічним періодом 2014 року (у порівнянних цінах) до 918,4 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, найбільше знизився оборот роздрібної торгівлі в Луганській і Донецькій областях – на 76,4% і 66,9%, до 7,2 мільярда гривень і 28,6 мільярда гривень відповідно.

Найменше скорочення роздрібного товарообороту спостерігалося у Львівській (на 12,9%, до 51,4 мільярда гривень) та Київській областях (на 13%, до 47,3 мільярда гривень). При цьому роздрібний товарообіг в Києві протягом звітного періоду знизився на 15% - до 141,2 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в Україні (без урахування окупованого Криму та частині зони АТО) в січні-жовтні 2015 року знизився на 21,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року (у порівнянних цінах) до 828,8 мільярда гривень. У 2014 році роздрібний товарообіг в Україні скоротився на 8,6% порівняно з 2013 роком – до 903,535 мільярда гривень.