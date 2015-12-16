Нацбанк ослабив офіційну гривню до 23,51 за долар
Офіційний курс НБУ на 17 грудня: 100 USD – 2351,9276 гривні; 100 EUR – 2571,3624 гривні; 10 RUR – 3,3407 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2351,9276 (16 грудня – 2345,1305)
100 EUR – 2571,3624 (16 грудня – 2577,2984)
10 RUR – 3,3407 (16 грудня – 3,3110)
Читайте такожЛібералізація валютного ринку: НБУ точково пом'якшив обмеження для бізнесу та фізосіб
Як повідомляв УНІАН, у середу, 16 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,55/23,70 гривні/долар.
Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,7400/25,8990 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3350/0,3380 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,5193 гривні/долар, до цього часу було укладено 618 угод на суму 430,62 мільйона доларів.