Нацбанк ослабив офіційну гривню до 23,51 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2351,9276 (16 грудня – 2345,1305)

100 EUR – 2571,3624 (16 грудня – 2577,2984)

10 RUR – 3,3407 (16 грудня – 3,3110)

Читайте такожЛібералізація валютного ринку: НБУ точково пом'якшив обмеження для бізнесу та фізосіб

Як повідомляв УНІАН, у середу, 16 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,55/23,70 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,7400/25,8990 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3350/0,3380 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,5193 гривні/долар, до цього часу було укладено 618 угод на суму 430,62 мільйона доларів.