Розенко розповів, скільки коштів передбачається витратити на субсидії наступного року

Про це в ефірі 5 каналу заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко.

"На сьогоднішній день у нас було заплановано 24,5 млрд використати для програми системи субсидій. За підрахунками Міністерства фінансів, вони співпадають з нашими. Фінансовий ресурс реальний цього року буде приблизно на рівні 17, 18 до 20 млрд гривень", - сказав він.

"Очевидно, ми скоригували плани на наступний рік. І за нашими підрахунками 35 млрд гривень, які закладаються сьогодні в державному бюджеті України на 2016 рік з урахуванням того, що ціни на газ на світовому ринку падають і очевидно, що якихось різких скачків плати за житлово-комунальні послуг в наступному році все-таки не буде ... цього ресурсу нам буде достатньо", - додав Розенко.

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Також міністр зауважив, що ця сума може бути збільшена.

"35 млрд - це умовна цифра, вона нічим не обмежена. Якщо ми побачимо, що більше людей прийде, чи буде більший розмір субсидій, нам треба буде більше коштів, повірте мені, ми дуже оперативно внесемо зміни до Державного бюджету України і система субсидій отримає стільки ресурсу, скільки нам буде потрібно", - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, в Україні кожен третій громадянин отримує субсидію від держави на покриття вартості житлово-комунальних послуг.

Так, згідно з даними Держстату, в січні-жовтні 2015 року на відшкодування витрат на оплату ЖКП було призначено 905,4 млн грн, що на 828,7 млн. грн., або в 12 разів більше, ніж у січні-жовтні минулого року.

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При цьому загальний обсяг коштів, закладений у державний бюджет 2015 року на виплату субсидій, становить 24,5 млрд грн. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в 2016 році видатки на субсидії для населення України зростуть порівняно з 2015 роком майже вдвічі, до 43 млрд грн, через зростання тарифів у енергетиці.

Прем'єр-міністр обіцяв, що фінансування на виплату субсидій у 2016 році зросте і становитиме близько 50 млрд грн.