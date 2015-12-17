ФРС США підняла базову ставку вперше з 2006 року

ФРС у своєму прес-релізі зазначає, що економічна активність в країні зростає в помірному темпі. Зокрема, демонструє подальше поліпшення житлового сектору і спостерігається зниження рівня безробіття.

Інфляція продовжує знаходиться на більш низькому рівні, ніж визначений як цільовий прогноз показник у 2%. При цьому очікується, що інфляція в середньостроковій перспективі зросте до 2%, а ринок праці продовжить зміцнюватися.

Згідно з очікуванням Комітету, економічні умови будуть розвиватися так, що стануть основою для поступового збільшення ставки по федеральним фондам. Швидше за все, показник збережеться протягом певного часу нижче рівня, який, за очікуваннями, буде домінувати в довгостроковій перспективі, повідомляє ФРС.

Це незначне зростання демонструє вотум довіри американській економіці, яку переслідують падіння цін на нафту, сповільнення темпів зростання в Китаї та слабке глобальне зростання, в тому, що вона буде стійкою, передає The Washington Post.

"Ми були стурбовані ризиками в глобальній економіці. Ці ризики зберігаються, але економіка США показала значну міцність", - заявила на прес-конференції глава ФРС Жанет Йєллен.

В теорії підвищення ставок матиме три наслідки, зазначає The Economist. По-перше, це знижує витрати, так як кредитування стає дорожче і збільшується економія. По-друге, вони зміцнюють долар за рахунок залучення іноземного капіталу. По-третє, знижують ціни активів за рахунок зростання ставки рефінансування стосовно майбутнього прибутку. Реальність, однак, не завжди відповідає теорії. В середньому, в наступні роки після останніх п'яти циклів зростання ставок, долар залишався стабільним, а вартість акцій продовжувала зростати.

Відзначається, що найбільш невизначеною змінної є інфляція. Тим не менш, в 2016 році, найбільш вірогідним напрямком руху інфляції буде її зростання.

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Нагадаємо, що значна кількість чиновників Федеральної резервної системи США підтримала можливість підвищення процентної ставки в грудні під час останньої наради регулятора. Після того, як влітку і на початку осені ФРС була стривожена волатильністю ринку США і розпродажем китайських активів, більшість учасників вважають, що умови для підвищення процентної ставки "можуть бути виконані до наступного засідання".

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Як повідомляв УНІАН, ставка ФРС трималася на рівні 0-0,25% з грудня 2008 року. При цьому підвищення ставки в останній раз було зроблено 29 червня 2006 року. Протягом 2007-2008 років Федрезерв поступово знижував ставку до тих пір, поки вона не досягла мінімальної позначки в грудні 2008 року.