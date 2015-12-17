Доходи до Пенсійного фонду наступного року зменшаться на 110 мільярдів гривень - Розенко

Про це в ефірі 5 каналу заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко.

"Податкова реформа в будь-якому варіанті передбачає різке зниження навантаження на фонд оплати праці. Це означає, в першу чергу, для Пенсійного фонду різке зниження доходів Пенсійного фонду України. Порівняно з попереднім роком зниження доходів пенсійного фонду очікується на рівні 110 мільярдів гривень", - зазначив він.

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"В проекті Державного бюджету України передбачено видатки державного бюджету на Пенсійний фонд - 172 мільярди гривень. Це означає, що держава бере на себе зобов'язання в повному обсязі всі свої соціальні зобов'язання перед пенсіонерами", - додав міністр

За словами Розенка, в проекті держбюджету на 2016 рік передбачено зростання соцвиплат на 12,5%.

"Ми передбачили, що двічі протягом наступного року ці соціальні виплати - прожитковий мінімум, мінімальні пенсії -зростуть в середньому на 12,5%", - зауважив він.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вніс до парламенту проект державного бюджету на 2016 рік.

При цьому бюджет на 2016 рік розрахований вже на новій, ще не ухваленій податковій базі. Наприкінці листопада Міністерство фінансів представило основні розрахункові макропоказники проекту держбюджету на 2016 року, згідно з якими дефіцит бюджету становитиме 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів - 12%, інфляція - 12%, курс гривні на рівні близько 24 грн за долар і обсяг витрат на оборону в обсягу близько 100 млрд грн. Доходи бюджету плануються на рівні 598,2 млрд грн, видатки – 674 млрд грн, граничний показник державного боргу в розмірі 1,5 трлн грн за розрахункового обсягу ВВП в 2,26 трлн грн.