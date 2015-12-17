МВФ визнав офіційним борг України перед Росією в 3 мільярди доларів

Про це повідомляється в прес-релізі МВФ, опублікованому на сайті організації.

"Виконавча рада Міжнародного Валютного Фонду ухвалила рішення про те, що вимога пов'язана з єврооблігацією на суму 3 млрд доларів США, яка була випущена 24 грудня 2013 року і власником якої є Фонд національного добробуту Російської Федерації, представляє собою офіційну вимогу з точки зору політики МВФ щодо простроченої заборгованості перед офіційними двосторонніми кредиторами", - йдеться в прес-релізі.

Разом з тим у прес-релізі підкреслюється, що "Україна наразі не має простроченої заборгованості перед своїми офіційними кредиторами".

Читайте такожЯресько: Україна веде діалог з РФ щодо "боргу Януковича" через німецьких "посередників"

У МВФ відзначили, що "ця облігація була придбана ФНД Російської Федерації згідно з рішенням Уряду РФ з метою надання допомоги Україні".

За інформацією директорів МВФ, ФНД діяв від імені уряду Росії. "Згодом офіційні органи РФ, на прохання офіційних органів України, підтвердили групі Euroclear, що дана єврооблігація завжди на 100 відсотків перебувала у власності уряду РФ", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що рішення було прийнято без скликання засідання. Виконавча рада МВФ приймає рішення в межах своєї процедури відсутності заперечень, коли Рада приходить до спільного висновку, що пропозиція може бути розглянута без офіційного скликання засідання.

Читайте такожMoody's: переговори між Україною і РФ з "боргу Януковича" будуть довгими і складними

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

В периметр реструктуризації також увійшов кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий за допомогою викупу євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного. Однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Читайте такожМедведєв про $3 мільярди кредиту Януковича: не повернуть, "тому що шахраї"

14 жовтня більшість кредиторів підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій і прийняли умови обміну облігацій на нові папери з терміном погашення з 2019 року.

Російська сторона не прийняла умов України і не висувала своїх пропозицій щодо врегулювання боргового питання.

При цьому ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд не раз закликав Київ і Москву почати прямі переговори з обов'язку. 8 грудня МВФ пом'якшив вимоги у своїй політиці кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі по суверенному боргу. За даними Bloomberg, таке рішення Фонду дозволить ряду країн, в першу чергу Україні, продовжити співпрацю з МВФ навіть за умови невиплати боргів, зокрема «російського» боргу.

При цьому глава українського уряду Арсеній Яценюк підкреслював, що Україна готова судитися із Росією з питань боргу, якщо до суду вони так і не будуть врегульовані.