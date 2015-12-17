США уникли блокування роботи держорганів: Обама підписав тимчасовий бюджет

Президент США Барак Обама підписав прийнятий раніше конгресом законопроект, що регламентує бюджетне фінансування до 22 грудня, йдеться в заяві прес-секретаря президента США Джоша Ернеста, повідомляє РИА Новости.

Обама повинен був підписати законопроект до півночі, в іншому випадку федеральні установи США мали би тимчасово закритися через відсутність фінансування.

Найближчі шість днів будуть витрачені на додаткові переговори щодо бюджетного компромісу на 2016 рік.

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Пакет законів, які треба узгодити і прийняти, передбачає тисячі різних статей витрат на загальну суму приблизно в 1,1 трильйона доларів.