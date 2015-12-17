Аргентина скасувала валютні обмеження, які діяли з 2011 року

Новий уряд Аргентини скасував режим обмежень на валютні операції, що діяв з 2011 року, заявив у середу міністр фінансів південноамериканської країни Альфонсо Прат-Гай.

Даний режим, що передбачає обмеження на вільну купівлю іноземної валюти, був введений за правління колишнього президента Крістіні Кіршнер. "Ми раді повідомити про скасування обмежень", - сказав Прат-Гай на прес-конференції в Буенос-Айресі, повідомляє Прайм.

Як зазначає портал La Nacion, валютний контроль призвів до виникнення суттєвої різниці між офіційним курсом долара і курсом "чорного ринку". Експерти вважають, що після скасування валютних обмежень курс американської валюти зросте приблизно до 15 песо за нинішнього курсу в 9,82 песо.

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За словами Прат-Гая, влада планує отримати від змін валютної політики протягом найближчих чотирьох місяців від 15 до 25 мільярдів доларів. При цьому зараз розміри резервів Центрального банку Аргентини становлять приблизно 24 мільярди доларів. Крім того, за словами міністра, компанії будуть звільнені від необхідності отримувати надалі дозволи на здійснення імпортних операцій.

Лібералізація валютного ринку була однією з головних передвиборних обіцянок президента Маурісіо Макрі, який переміг на виборах голови держави.