Путін вніс до Держдуми законопроект про призупинення вільної торгівлі з Україною

Президент РФ Володимир Путін вніс на розгляд Держдуми законопроект про призупинення дії Договору про зону вільної торгівлі з Україною.

Про це повідомив журналістам перший віце-спікер нижньої палати парламенту Іван Мельников.

За його словами, про це поінформував депутатів на Раді Думи повноважний представник президента в Держдумі Гаррі Мінх, пише ТАСС.

"Законопроект буде розглядатися 22 грудня", - уточнив Мельников.

Напередодні президент РФ підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі щодо України "у зв'язку з винятковими обставинами, що зачіпають інтереси і економічну безпеку РФ".

Раніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що, оскільки Україна стоїть на порозі асоційованого членства з ЄС, з 1 січня пільговий режим торгівлі з нею повинен закінчитися.

"Вони повинні розуміти, що 1 січня закінчиться період, який ми спеціально вибрали для донастройки наших економік, щоб поєднати існуючі правила щодо зони вільної торгівлі СНД з правилами ЄС. Ми спеціально домовлялися, що називається, "на трьох", - європейці, Україна і Росія", - зазначив голова уряду РФ.

У середу, 16 грудня, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова до скасування вільної торгівлі з Росією заради режиму вільної торгівлі з ЄС.

"Рік переговорів показав, що Росія не націлена на досягнення угоди, а на те, щоб накласти вето на інтеграцію України", - сказав Порошенко на спільному брифінгу з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

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За словами президента, Україна розуміє, що означають ці обмеження з боку РФ для української економіки. «Ми готові заплатити цю ціну за нашу свободу і за європейський вибір», - додав Порошенко.