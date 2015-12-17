У Москві очікують, що Київ "завтра-післязавтра" оголосить мораторій на виплату "боргу Януковича"

Мінфін РФ не виключає, що Україна цього тижня оголосить мораторій на виплати за боргом перед Росією на 3 мільярди доларів, заявив журналістам заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак, повідомляє РИА Новости.

"Україна, швидше за все, завтра або післязавтра оголосить мораторій на платежі, для того щоб не платити за цією облігаційною позикою. Вони теж хочуть бути в правовому полі", — сказав Сторчак.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду в ніч на четвер визнала борг України на 3 мільярди доларів перед РФ суверенним, а не комерційним.

Термін погашення українських євробондів на 3 мільярди доларів, викуплених РФ в кінці 2013 року, настає 20 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України і уряд Російської Федерації не досягли угоди за умовами реструктуризації облігацій зовнішнього державного боргу на суму 3 млрд дол., термін погашення яких настає в грудні 2015 року.

13 листопада прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Київ готовий оголосити мораторій на виплату російського кредиту обсягом 3 млрд дол., який увійшов в периметр реструктуризації, у разі якщо російська сторона не прийме умов реструктуризації і не скористається правом часткового обміну бондів.

Раніше президент Росії Володимир Путін анонсував рішення уряду РФ відкласти платежі за боргом до 2016 року.

У свою чергу міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що українська сторона досі не отримала жодних пропозицій від російської сторони.

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Міністр фінансів РФ Антон Силуанов 9 грудня повідомив, що Росія планує звернутися до суду в разі невиконання Україною зобов'язань щодо погашення боргу перед РФ на $3 млрд після закінчення 10-денного строку з офіційної дати погашення 20 грудня.