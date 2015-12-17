Більше половини кредиторів готові реструктуризувати Києву ще один борг

Пропозицію Києва про реструктуризацію муніципальних бондів на 250 млн дол. зі строком погашення в поточному році прийняли 59,51% держателів паперів, йдеться в повідомленні емітента - Київської міської ради.

Тиждень тому відсоток держателів паперів, що підтримують реструктуризацію, становив 57%. У повідомленні підкреслюється, що остаточною датою прийняття рішення є 22 грудня.

Раніше пропозицію щодо реструктуризації було також направлено держателям муніципальних бондів на 300 млн дол. з погашенням у 2016 році. Цю пропозицію підтримали 99% голосів кредиторів.

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Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2015 року Київська міська рада прийняла попередні основні умови реструктуризації муніципальних бондів на загальну суму 550 млн дол., з яких 300 млн. з погашенням у 2016 році, а 250 млн дол. – з погашенням у 2015 році. При цьому 6 листопада Київ оголосив тимчасовий мораторій на будь-які виплати щодо муніципальних паперів. Борг Києва увійшов до загального периметру боргової реструктуризації, яку провів уряд України в поточному році.

Умови обміну припускали списання 25% боргової суми і обмін паперів на нові бонди з погашенням у 2019-2020 роки за ставкою 7,75%. Крім того, держателям паперів, що підлягають реструктуризації, запропонують деривативи – аналогічні державним.