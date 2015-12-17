Мінфін: Україна не може виплатити "російський" борг і згодна на прямі переговори

Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією в обсягу 3 млрд дол. на тих умовах, під які його було узято, оскільки це суперечить критеріям програми співпраці з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, йдеться в заяві Міністерства фінансів України.

Разом з тим, відповідно до заяви, Україна готова до переговорів з цього боргу та його реструктуризації на умовах, які було запропоновано раніше іншим кредиторам.

«Єврооблігації, термін погашення яких настає в грудні 2015 року (російський борг - УНІАН), відносяться до тих боргових зобов'язань, які Україна не може сплатити відповідно з їх первинних умов, не порушуючи при цьому фінансові цілі, визначені Механізмом розширеного фінансування (закладеним у програмі кредитування від МВФ – УНІАН) і не порушуючи свої договірні зобов'язання згідно з «положеннями про надання пріоритетів найбільшому кредитору», - йдеться в заяві Мінфіну.

Водночас у міністерстві наголосили, що розраховують на підтримку МВФ і на продовження співпраці з Фондом.

«Уряд України бере до уваги позицію Виконавчої ради МВФ щодо «російських облігацій», визнаних офіційним зобов‘язанням. Разом з тим уряд України розраховує, що нова політика Фонду про кредитування країн, які мають заборгованість перед офіційними кредиторами, дасть змогу Фонду продовжити надання фінансової допомоги Україні в рамках програми Розширеного фінансування», - йдеться в заяві Мінфіну.

У міністерстві наголосили, що уряд України сумлінно і неупереджено вів переговори з реструктуризації «російського» боргу впродовж усього часу проведення боргової операції, узгодженої з МВФ. «Однак власники облігацій з погашенням у грудні 2015 року вирішили не брати участі в реструктуризації боргу, на яку погодилися власники всіх інших випусків облігацій України, - зазначили у Мінфіні. – Згідно з умовами випуску нових облігацій, емітованих 12 листопада 2015 року в рамках реструктуризації боргу, Україна не має права здійснювати виплати кредиторам, які відмовилися брати участь у реструктуризації».

А крім того, за заявою Мінфіну, Україна не має права пропонувати таким кредиторам умови, «чиста вартість» яких вища від уже запропонованої іншим кредиторам. Водночас Київ готовий до подальших сумлінних переговорів для досягнення взаємної згоди. «Досягнення такої згоди дасть змогу Україні й надалі відповідати фінансовим цілям, погодженим з МВФ у рамках Механізму розширеного фінансування, і водночас виконувати свої договірні зобов'язання перед іншими власниками облігацій України», - наголосили у Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів МВФ 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданої в грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що власником цього боргу був і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду підкреслюється, що це єдиний «проблемний» борг України, і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.

Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд доларів, яка передбачає повне списання 3 млрд доларів, відстрочку платежів за тілом кредиту в сумі 8,5 млрд доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

У периметр реструктуризації увійшов кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Путіним і на той час президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий за допомогою викупу євробондів України на 3 млрд доларів через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Україна 12 листопада завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з обміном на нові державні облігації та деривативи. «Російські» облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

16 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова розстрочити платіж за боргом України на 2016-2018 роки по 1 млрд доларів на рік за умови, що західні партнери нададуть гарантії. Посилаючись на переговори з головою МВФ Крістін Лагард, Путін сказав, що це навіть краща пропозицію, ніж просив фонд, який нібито говорив про відстрочку для України на 1 рік.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в разі незгоди РФ на реструктуризацію уряд оголосить мораторій на виплату цього боргу.

Міжнародний валютний фонд у своїй заяві 19 листопада повідомив, що очікує вирішення питання боргу України перед РФ за допомогою прямих переговорів між українською і російською владами.

2 грудня міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що Росія досі не звернулася до України з питання реструктуризації євробондів. У той же час вона підкреслила, що переговори по боргу ведуться з допомогою німецьких посередників, не уточнивши, хто саме є парламентером з німецької сторони.