Російський рубль падає під час прес-конференції Путіна

У Росії середньозважений курс долара до рубля розрахунками "завтра" на єдиній торговельній сесії (ЕТС) ММВБ, за яким встановлюється офіційний курс ЦБ, зріс на 17,9 копійки, склавши 70,5806 рубля, свідчать дані біржі.

Про це повідомляє РИА Новости.

У середу середньозважений курс долара становив 70,4012 рубля за долар.

Читайте такожBank of America: російська валюта може впасти до 168 рублів за долар

Сьогодні, 17 грудня, президент Росії Володимир Путін проводить традиційну щорічну велику прес-конференцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіційний курс рубля впав до історичного мінімуму за 17 років: курс долара з 16 грудня встановлений Банком Росії на рівні 70,8295 руб.