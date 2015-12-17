Невиплата "боргу Януковича" не призведе до крос-дефолту за іншими бондами – Мінфін

Невиконання зобов'язань щодо боргу України перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. не призведе до крос-дефолту за іншими бондами України, насамперед, випущеними в рамках реструктуризації комерційного боргу в листопаді 2015 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

«В умовах нових облігацій України, випущених 12 листопада 2015 року, також визначено, що несплата або інший випадок невиконання щодо облігацій, термін погашення яких настає в грудні 2015 року, не приведе до перехресного невиконання зобов'язань за новими облігаціями», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданої в грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що власником цього боргу був і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду підкреслюється, що це єдиний «проблемний» борг України, і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.

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Однак Мінфін України підкреслює, що Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією в обсязі 3 млрд дол. на тих умовах, під які він був взятий, оскільки це суперечить критеріям програми співпраці з МВФ.