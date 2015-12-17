Путін: з 1 січня економічні відносини між РФ і Україною погіршаться

Президент РФ Володимир Путін заявив, що з 1 січня 2016 економічні відносини між РФ і Україною погіршаться.

Про це він сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання УНІАН.

«З 1 січня, на жаль для нас, ми прогнозуємо погіршення наших економічних відносин, тому що ми змушені прийняти рішення про те, що не будемо з Україною працювати з 1 січня як члени зони вільної торгівлі СНД», - сказав Путін.

За його словами, керівники ЄС просили не виключати Україну із ЗВТ СНД і не позбавляти її преференцій у торгівлі з Росією в надії на те, що в тристоронньому форматі РФ-Україна-ЄС упродовж року вестимуть переговори, і будуть внесені «коригування з допомогою додаткових протоколів», які знімають російські заклопотаності і гарантують російські економічні інтереси.

Путін заявив, що до червня РФ «сто разів просила» зустрітися, але перші контакти почалися тільки в липні.

«Вони (переговори) ні до чого не привели», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Путін підписав указ про призупинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, який діяв у рамках ЗВТ СНД.

Вчора, 16 грудня, президент України Петро Порошенко висловив жаль, що Росія призупиняє дію Договору про зону вільної торгівлі з Україною з 1 січня 2016 року, проте заявив, що готовий заплатити цю ціну за європейський вибір.

Разом з тим з 1 січня 2016 року почне діяти Угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. У зв'язку з цим Порошенко висловлював впевненість, що ЗВТ з Євросоюзом компенсує втрати економіки України від закриття російського ринку найближчими роками.