Яценюк пропонує перенести податкову реформу на 2016 рік

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував парламенту обговорити нову редакцію Податкового кодексу, прийняти її в частині нових податкових ставок і ввести з 1 січня 2016 року, а потім провести широке обговорення інших положень документа і ввести їх протягом 2016 року.

Про це Яценюк сказав під час виступу в парламенті.

«Ми пропонуємо, щоб парламент разом з уряд допрацювали урядовий проект змін, і не вводити його ні з 1 січня, ні з 1 лютого, а після тривалої дискусії, після широкого публічного обговорення, після підготовки українського бізнесу і за умов сприйняття українським бізнесом цих податкових змін, ввести його (Кодекс) в дію протягом 2016 року», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Мінфін представив проект державного бюджету на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП. Доходи держбюджету визначені на рівні 601,4 млрд грн, витрати – 674 млрд грн. Обсяг держгарантій – 28,2 млрд грн. Обсяг запозичень - 202,997 млрд грн. Прожитковий мінімум, згідно з документом, з 1 січня 2016 року складе 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати з 1 січня 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.

Одночасно Кабмін пропонує доформувати стабілізаційний енергетичний фонд в обсязі 700 млн дол. Спочатку цей показник становив 500 млн дол.

Податкова реформа є однією з основних умов виконання Україною зобов'язань за програмою співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. Аж до початку грудня в Україні було два основних варіанти податкової реформи – від Міністерства фінансів та від депутатського корпусу. Проте на початку грудня Мінфін представив компромісний варіант податкової реформи, який передбачає встановити ставку податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб у 2016 році на рівні 18%, в 2017 році – на рівні 17%, зниження ставки єдиного соціального внеску з 41% до 20% та підвищення максимальної величини нарахування єдиного соцвнеску до 25 мінімальних зарплат, збереження ставки податку на додану вартість у 20% для внутрішніх операцій, 0% для зовнішніх операцій, 7% для фармацевтичної індустрії, а також введення перехідного періоду для аграріїв по сплаті ПДВ в такій пропорції: 75% - у державний бюджет, 25% - залишається в розпорядженні сільгоспвиробника. Скасування такого спецрежиму заплановано з 1 січня 2017 року.