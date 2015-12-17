Передумали: проект бюджету-2016 буде формуватися на базі старого Податкового кодексу

Проект держбюджету на 2016 рік формуватиметься на базі старого Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко.

Він зазначив, що такої домовленості досягнуто сьогодні під час перемовин між керівництвом уряду, Верховної Ради та лідерами фракцій.

“Ми досягли порозуміння”, - наголосив Луценко.

За його словами, зараз в парламенті відбудеться презентація проекту бюджету й проекту урядового Податкового кодексу.

“Після цього виступлять голови фракцій, і в цілому уряд погодився з нашою пропозицією — поточний бюджет сформувати на поточному законі про податки”, - підкреслив Луценко.

Читайте такожЯценюк запропонував Раді доопрацювати Податковий кодекс і ввести його протягом 2016 року

Він при цьому додав, що податкове законодавство має бути частково змінено у відповідністю із угодою між Україною та МВФ та у зв’язку з необхідністю проведення певних структурних реформ.

“Тобто формуємо (держбюджет) не на новому Податковому кодексі, який подав уряд, а на старому Податковому кодексі, який буде доопрацьований з максимальним врахуванням так званого проекту Южаніної”, - сказав Луценко. (Йдеться про проект змін до Податкового кодексу, запропонований головою Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною, – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що державний бюджет на 2016 рік буде прийматися на новій податковій базі.