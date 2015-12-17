Гройсман про бюджет-2016: це централізація, а не децентралізація

Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман закликав припинити "підміняти поняття" і обговорити децентралізацію в проекті бюджету на 2016 рік. Про це він заявив в ході позачергового засідання парламенту, передає "112 Україна".

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"Я не хочу зараз вдаватися в цю дискусію, але я вважаю, що в проекті бюджету на наступний рік не децентралізація, а централізація і руйнування децентралізації. І я можу це довести на цифрах абсолютно професійно. Тому я вважаю, що не треба підміняти поняття, а нам треба сідати і дискутувати по тій системі, яка довела свою ефективність. І зростання бюджетів на 40% - це саме та система, яку вводив парламент схвалив президент в 2015 році, руйнування її неприпустимо. А те, що у них є 26 млрд, так це 26 млрд коштів місцевих громад усієї України, а у вас є 100 млрд на єдиному казначейському рахунку, і нічого страшного, але це і є ознакою того, що правильно працює система", - сказав Гройсман.

Додамо, раніше стало відомо, що проект держбюджету на 2016 рік буде формуватися на базі старого Податкового кодексу.