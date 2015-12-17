ЦБ Китаю знизив курс юаня до мінімуму за 4,5 року

Народний банк Китаю (центробанк) у четвер знизив курс національної валюти КНР женьміньбі (офіційна назва юаня) до долара на 131 базисний пункт до 6,4757 за одиницю. Це мінімальний показник з червня 2011 року, пише ТАСС.

Аналітики пов'язують дії Народного банку з необхідністю підготовки до включення юаня до кошика резервних валют МВФ (спеціальні права запозичення-Special Drawing Rights - SDR) в жовтні наступного року, яке може призвести до зростання попиту на китайську валюту і помітного підвищення її курсу.

Реформа механізму формування обмінного курсу юаня до долара почалася 11 серпня цього року, коли китайський Центробанк оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку". Після цього юань протягом трьох днів був девальвований до долара в сумі на 4,6% - до 6,40 за $1. Слідом за цим китайська валюта зміцнювалася і 2 листопада досягла трирічного максимуму в 6,3154 за $1, однак потім її курс знову почав слабшати.

30 листопада Рада директорів МВФ ухвалила включити з 1 жовтня 2016 року юань в свій кошик SDR. Держрада КНР вітала це рішення і заявив, що продовжить "забезпечувати стабільність курсу юаня, підтримуючи його на розумному, збалансованому рівні".