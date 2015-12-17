Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 22% річних

Правління Національного банку України прийняло рішення зберегти облікову ставку на рівні 22% річних.

Про це повідомила прес-служба регулятора з посиланням на рішення правління НБУ від 17 грудня.

Згідно з повідомленням, рішення зумовлено необхідністю пом'якшити можливий негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на ціни і підтримати сповільнення інфляції до 12% на кінець 2016 року.

У повідомленні наголошується, що інфляційна динаміка листопада в цілому відповідає очікуванням НБУ.

"Зазначене свідчить про збереження дезінфляційної тенденції, фундаментальним чинником якої виступають слабкість внутрішнього попиту і стримана монетарна політика. Спадну динаміку інфляції продовжить визначати низький споживчий попит. Також їй сприятиме низька вартість енергоресурсів на світових ринках", - йдеться в повідомленні.

При цьому регулятор зазначає, що, незважаючи на такі очікування, НБУ усвідомлює існуючі ризики посилення тиску на ціни. Основним джерелом такого тиску є збереження низького попиту на товари українського експорту. Також ризики становлять розпочатий Федеральним резервом США цикл підвищення процентної ставки вперше з 2006 року і девальвація валют країн-торгових партнерів. Іншим ризиком зростання інфляції може бути підвищення акцизу на алкоголь і тютюн.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% з 19,5% річних, що діяли раніше. З 28 серпня Національний банк знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня - до 22% річних і анонсував її подальше зниження в разі збереження спокійної ситуації на ринку.