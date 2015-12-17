Яресько розповіла, якими будуть зарплати та пенсії наступного року

Міністерство фінансів планує підвищити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на 12,5% 2016 року в два етапи, з 1 травня і з 1 грудня, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько, представляючи в парламенті проект бюджету на наступний рік.

"У наступному році ми плануємо в два етапи, з 1 травня і з 1 грудня, підвищити мінімальну зарплату і прожитковий мінімум на 12,5% протягом одного року", - сказала Яресько.

За її словами, мінімальна зарплата з 1 травня становитиме 1450 гривень, що на 72 гривні більше від поточного розміру, а з 1 грудня – 1 550 гривень, або на 100 гривень більше, ніж на 1 травня 2016 року.

Яресько також повідомила, що витрати бюджету, пов'язані з зростанням соціальних стандартів в 2016 році, збільшаться на 43 мільярди гривень. У той же час, міністр зазначила, що уряд планує заощадити близько 70 мільярдів гривень, що відповідає 3,1% ВВП, шляхом підвищення ефективності та адресності державних соціальних витрат. Інструменти для цього, за словами Яресько, передбачені у проекті закону №3628 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)".

Також бюджетом, за словами міністра фінансів, передбачено підвищення обсягів надання субсидій. Витрати на покриття зростання тарифів для населення зростуть у 2016 році до 35 мільярдів гривень з 24,4 мільярда гривень. Субвенції місцевим бюджетам на допомогу малозабезпеченим сім'ям, інвалідам та іншим збільшаться на 2,4 мільярда гривень. Виплати соціальної допомоги батькам-вихователям і прийомним батькам дітей-сиріт збільшаться до 800 мільйонів гривень з 600 мільйонів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України оприлюднило проект державного бюджету на 2016 рік та проект податкової реформи.

Бюджет на наступний рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів на 12% з рівня річної інфляції, курс гривні близько 24 гривень за долар і обсяг витрат на оборону в розмірі 100 мільярдів гривень.

Запропонована податкова реформа вирівнює ставки по ключових податках – на додану вартість, на доходи фізичних осіб, на прибуток та єдиний соціальний внесок – на рівні 20%, і при цьому вводить мораторій на зміни податкового законодавства, а також скасовує спрощену систему оподаткування для юридичних осіб та звужує коло підприємців-платників єдиного податку.

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