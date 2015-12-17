Кабмін прийняв постанову про припинення торгівлі з Кримом, електропостачання залишили

Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про обмеження постачань окремих товарів, робіт і послуг з тимчасово окупованої території на іншу територію України та\або з іншої території України на тимчасово окуповану територію", що передбачає заборону поставок товарів і послуг до Криму.

Про це повідомила прес-служба уряду. Повний текст постанови на веб-порталі Кабміну.

За повідомленням прес-служби, постанова оговорює також винятки, що дозволяють провозити особисті речі громадян у ручній поклажі або багажі, соціально значущі товари на суму не більше 10 тисяч гривень (або в еквіваленті) і вагою не більше за 50 кілограмів на одного громадянина.

Згідно з текстом постанови, соціально значущими товарами визначені: борошно, хліб, макаронні вироби, гречана крупа, рис, яловичина, свинина, сало, птиця, ковбаси, молоко, сметана, сир, масло вершкове, олія соняшникова, яйця, цукор-пісок, картопля та сіль.

"Також винятки стосуються продуктів харчування, якщо громадянин в'їжджає на тимчасово окуповану територію не частіше одного разу на добу", - повідомили в прес-службі.

Крім того, у Кабміні уточнили, що дія постанови не стосується постачання електроенергії та ввезення гуманітарної допомоги.

"Постанова набирає чинності за 30 днів", - повідомили в уряді.

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Раніше глава уряду Арсеній Яценюк зазначав, що питання організації постачань електроенергії в Крим має бути закріплене спеціальним рішенням Ради національної безпеки і оборони.

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