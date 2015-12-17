НБУ посилив вимоги до резервів банків: виключив із них готівку в касах

Національний банк України заборонить з 10 січня 2016 року зараховувати банками на покриття обов'язкових резервів залишки готівки в національній валюті в касах.

Про це повідомила прес-служба регулятора з посиланням на рішення правління НБУ від 17 грудня.

Регулятор нагадав, що на поточний момент банки можуть зараховувати для покриття обов'язкових резервів 75% залишків готівки в касі.

"Приймаючи таке рішення, правління виходило з того, що системні заходи з очищення банківської системи сприяли посиленню її стійкості та ліквідності", - йдеться в повідомленні.

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Регулятор відзначив, що станом на 17 січня обсяг коштів на коррахунках банків з початку року збільшився на 25% до 33,9 млрд грн, водночас обсяг тимчасово вільних коштів банків, вкладених ними в депозитні сертифікати НБУ, з початку року збільшився в 3,4 разу - до 66 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у березні Національний банк пом'якшив вимоги до формування обов'язкових резервів для банків, дозволивши банкам зараховувати на покриття обов'язкових резервів 100% гривневих залишків готівки в касах банків замість 50%, дозволених раніше. Потім регулятор у жовтні знизив зазначену норму до 75%.