Банківське кредитування відновиться не раніше літа наступного року – Гонтарева

Національний банк України очікує відновлення банківського кредитування не раніше середини літа 2016 року.

Про це у ході брифінгу повідомила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

"Ми ніколи не бачили, що кредитування у нас почнеться раніше середини літа 2016 року... Наш оптимістичний прогноз – це літо. Але ми бачимо, що це почнеться не пізніше кінця наступного року", – сказала вона.

За її словами, для пожвавлення кредитування необхідно прийняти закони, які посилюють захист прав кредиторів, провести судову реформу, роботу правоохоронних органів з проблемними позичальниками, а також докапіталізацію банків за результатами стрес-тестування.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні може запрацювати механізм добровільної реструктуризації проблемних кредитів працюючих підприємств у банках, який розрахований на три найближчих роки і покликаний полегшити роботу бізнесу і активізувати кредитування.

Розроблений Мінфіном і НБУ законопроект "Про фінансової реструктуризації" передбачає, що в рамках реструктуризації можливий перегляд строків погашення кредиту, відсотків ставки та інших умов договору, а також надання нового фінансування, здійснення інвестицій у капітал компанії, реорганізація діяльності боржника.

За оцінками НБУ, прострочена заборгованість підприємств перед банками в даний час досягла 17% загального обсягу виданих банками кредитів.

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Частка банків, які очікують зниження портфеля корпоративних кредитів протягом наступних 12 місяців, за результатами останнього опитування в кінці вересня, знизився до 29% з 58% в кінці червня.