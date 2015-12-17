Гройсман запропонував доопрацювати проект бюджету-2016 та Податкового кодексу

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман, після подання сьогодні в парламенті урядом проектів держбюджету на 2016 рік і Податкового кодексу та їх обговорення депутатами в залі, запропонував створити робочу групу з парламентаріїв і представників Кабінету міністрів для доопрацювання обох документів.

"Як ми вирішили раніше, ми створюємо робочу групу, до якої увійдуть представники фракцій і груп парламенту, Кабінету міністрів та особисто прем'єр-міністр, а також податковий комітет і бюджетний комітет", - сказав Гройсман.

Спікер також зазначив, що парламентаріям і уряду слід доопрацювати проект бюджету, щоб він відповідав інтересам країни, її реального стану і стимулював розвиток економіки. При цьому, за його словами, потрібно зберегти позитивний досвід децентралізації.

Після цього Гройсман закрив позачергове засідання парламенту і закликав політиків продовжити дискусію на базі комітетів.

Після подання урядом проектів бюджету на наступний рік та Податкового кодексу у Верховній Раді депутати розкритикували документ. У той же час, лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко закликав парламентаріїв і уряд дійти до компромісу.

"Ми повинні врахувати, що сьогодні 17 грудня, і не просто відкинути урядові закони, а знайти розумний компроміс", - сказав Луценко.

Він запропонував відкласти урядовий проект Податкового кодексу для його доопрацювання в першому кварталі 2016 року, щоб прийняти його у відповідності з законом за 6 місяців до нового року. В такому випадку новий Податковий кодекс набуде чинності з 2017 року.

"Бухгалтери не повинні вішатися 1 січня. Вони повинні знати, що закон їм гарантує нові правила як мінімум за півроку до нового податкового року", - пояснив Луценко.

Бюджет, за словами депутата, необхідно прийняти на підставі чинного податкового законодавства, в яке внести деякі зміни. Зокрема, забезпечити прозорість відшкодування ПДВ шляхом створення публічного реєстру та виплати відшкодування автоматично в порядку черги вступників заяв, як це передбачено в депутатському варіанті Податкового кодексу.

Також депутат повідомив, що його фракція не підтримує ідею зміни норм щодо спрощеної системи оподаткування. Луценко запропонував залишити діючі норми щодо видів груп підприємців, що працюють за спрощеною системою. У той же час він виступив за зменшення максимального обороту для третьої групи до 5 мільйонівгривень і введення з другого півріччя контролю касових операцій.

"Це потрібно зробити в парламенті. Очевидно, що урядові фахівці цього зробити не змогли... Народ чекає від нас бюджет і зрозумілі справедливі правила оподаткування. В наступному році ми можемо робити все, щоб ці правила стали ще краще", - заявив Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Мінфін представив проект державного бюджету на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП. Доходи держбюджету визначені на рівні 601,4 мільярда гривень, витрати – 674 мільярда гривень. Обсяг держгарантій – 28,2 мільярда гривень. Обсяг запозичень - 202,997 мільярда гривень. Прожитковий мінімум, згідно з документом, з 1 січня 2016 року складе 1330 гривень, з 1 травня - 1399 гривень, з 1 грудня - 1496 гривень. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 гривень, з 1 травня – 1450 гривень, з 1 грудня – 1550 гривень.

Разом з проектом бюджету Мінфін представив пакет законопроектів щодо податкової реформи, проведення якої є одним із зобов'язань за програмою з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом. В рамках компромісною реформи пропонується встановити ставку податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб у 2016 році на рівні 18%, в 2017 році – на рівні 17%, а також низку новацій щодо адміністрування податків.

Автори парламентського, ліберального, варіанта податкової реформи наполягають на ухваленні Верховною Радою їх варіанту законопроекту і заявляють про відсутність компромісу з Міністерством фінансів з цього питання.