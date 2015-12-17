Кабмін затвердив дорожню карту для покращення позиції України в рейтингу Doing Business

Кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, а в 2018 році - увійти до ТОП-20.

Про це повідомляється на сторінці Дерегуляционного офісу в Facebook з посиланням на заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлію Клименко.

"За словами Юлії Клименко, заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, карта передбачає ті зміни, які необхідно зробити для поліпшення бізнес-клімату, і, як наслідок, сприятиме покращенню позиції України у рейтингу Світового банку", - йдеться в повідомленні.

На думку експертів офісу, виконання дорожньої карти дозволить значно поліпшити бізнес-клімат в країні.

"Імплементація цих кроків дозволить Україні увійти в 2017 році в топ-50, а в 2018 році в топ-20 країн рейтингу Doing Business", - підкреслив експерт Дерегуляционного офісу Денис Малюська.

Читайте такожПлани Абромавичуса: Україна у ТОП-20 рейтингу Doing Business через 2 роки

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році піднялася на 13 позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.

При цьому експерти Світового банку відзначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу.

Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.

Читайте такожПорошенко: Україна підніметься щонайменше на 10 сходинок рейтингу Doing Business-2016

Дерегуляционный офіс, створений в кінці вересня, в 2015 році відповідає за зменшення адміністративного навантаження в сільському господарстві, підключення до електромереж, будівництво і ринковий нагляд.

Мінекономрозвитку призначило юриста Олексія Гончарука головою Дерегуляционного офісу, завданням якого буде розробка ініціатив щодо зменшення бюрократичного тиску на бізнес та оптимізація роботи державних органів.