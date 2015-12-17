Кабмін затвердив дорожню карту для покращення позиції України в рейтингу Doing Business

17:39, 17 грудня 2015
Фінанси
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Виконання дорожньої карти дозволить значно покращити бізнес-клімат в країні.

doing business 2016 / finfacts.ie

Кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, а в 2018 році - увійти до ТОП-20.

Про це повідомляється на сторінці Дерегуляционного офісу в Facebook з посиланням на заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлію Клименко.

"За словами Юлії Клименко, заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, карта передбачає ті зміни, які необхідно зробити для поліпшення бізнес-клімату, і, як наслідок, сприятиме покращенню позиції України у рейтингу Світового банку", - йдеться в повідомленні.

На думку експертів офісу, виконання дорожньої карти дозволить значно поліпшити бізнес-клімат в країні.

"Імплементація цих кроків дозволить Україні увійти в 2017 році в топ-50, а в 2018 році в топ-20 країн рейтингу Doing Business", - підкреслив експерт Дерегуляционного офісу Денис Малюська.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році піднялася на 13 позицій в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business, посівши 83 місце.

При цьому експерти Світового банку відзначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу.

Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишаються підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.

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Дерегуляционный офіс, створений в кінці вересня, в 2015 році відповідає за зменшення адміністративного навантаження в сільському господарстві, підключення до електромереж, будівництво і ринковий нагляд.

Мінекономрозвитку призначило юриста Олексія Гончарука головою Дерегуляционного офісу, завданням якого буде розробка ініціатив щодо зменшення бюрократичного тиску на бізнес та оптимізація роботи державних органів.

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