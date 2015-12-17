Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 23,48 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2348,7675 (17 грудня – 2351,9276)

100 EUR – 2546,2988 (17 грудня – 2571,3624)

10 RUR – 3,3278 (17 грудня – 3,3407)

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Як повідомляв УНІАН, 7 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,40/23,50 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 25,3910/25,4990 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3300/0,3320 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,4877 гривні/долар, до цього часу було укладено 597 угод на суму 443,31 мільйона доларів.