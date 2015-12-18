Яресько спростувала чутки про скасування виплати "дитячих грошей" у 2016 році

Про це Наталья Яресько заявила в ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

"Ми не знімали жодні категорії соціальних пільг у проекті нового бюджету. Ми дійсно зробили більш адресними деякі пільги, щоб надати ці пільги тим, кому вони дійсно потрібні. Але ні в яких категорій ми не забрали соціальні пільги", - сказала Яресько.

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Міністр зазначила, що соціальна частина стала найбільшою частиною видатків у бюджеті-2016.

Як повідомляв УНІАН, міністерство фінансів планує підвищити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на 12,5% 2016 року в два етапи, з 1 травня і з 1 грудня. За словами міністра фінансів України Наталії Яресько, мінімальна зарплата з 1 травня становитиме 1450 гривень, що на 72 гривні більше від поточного розміру, а з 1 грудня – 1 550 гривень, або на 100 гривень більше, ніж на 1 травня 2016 року. Яресько також повідомила, що витрати бюджету, пов'язані з зростанням соціальних стандартів в 2016 році, збільшаться на 43 мільярди гривень.