МВФ попередив Раду: через бюджет співробітництво з Україною на межі зриву

Ухвалення Верховною Радою бюджету на 2016 рік, який не буде узгоджений з Міжнародним валютним фондом, перерве програму співпраці між Україною і Фондом та зупинить міжнародне фінансування країни.

Про це йдеться в заяві заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона, поширеному прес-службою фонду.

"Затвердження бюджету, який відхиляється від програмних цілей на 2016 рік та в середньостроковій перспективі перерве програму і неминуче припинить міжнародне фінансування", - цитуються в повідомленні слова Ліптона.

Заступник голови Фонду зазначив, що затвердження бюджету зі зниженням загального дефіциту до 3,7% ВВП є ключовою умовою для завершення другого перегляду програми співпраці Фонду. Крім того, за його словами, не менш важливо, щоб бюджет підтримувався структурними реформами, що виключають податкові пільги та розширюють базу оподаткування, а також оптимізують держвитрати.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів терміном на 4 роки 11 березня поточного року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня.

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За підсумками роботи останньої місії Фонду зазначив поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ, але він очікує від уряду підготовки збалансованого проекту держбюджету на наступний рік та затвердження проекту Верховною Радою.

При цьому Мінфін і Нацбанк не виключають, що, незважаючи на досягнення компромісу з податковим змінам і проекту бюджету 2016 року, Україна, найімовірніше, не отримає до кінця року третій транш обсягом 1,7 мільярда доларів. з технічних причин – перш за все, у зв'язку з початком різдвяних і новорічних свят.

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Отримання третього траншу за програмою EFF є запорукою отримання 1 мільярда доларів. кредитних гарантій від уряду США, а також кредитних траншів від інших кредиторів – Світового банку, ЄБРР, урядів країн ЄС.