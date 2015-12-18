Інвестфонди збільшили відтік капіталу з Росії вдвічі

Інвестори за тиждень з 10 по 16 грудня вивели з фондів, орієнтованих на російські активи (частка РФ від всіх регіонів світу в інвестиціях фондів) 78,9 мільйона доларів проти відтоку в 38,4 мільйона доларів тижнем раніше, повідомляє Прайм.

"Про це свідчать дані організації, яка відстежує приплив і відтік коштів у інвестиційні фонди та розподіл коштів - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), наведені в огляді компанії "Ощадбанк КІБ", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, з фондів, які інвестують тільки в Росію, виведено 33,9 мільйона доларів проти відтоку в 11,8 мільйона доларів тижнем раніше.

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Як повідомляв УНІАН, чистий відтік капіталу з РФ приватним сектором у січні-жовтні 2015 року, попередньо, склав $50,2 мільярда порівняно з $105,3 мільярда протягом аналогічного періоду минулого року.