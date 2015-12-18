Китай продовжує безпрецедентно знижувати курс юаня

Народний банк Китаю (Bank of China) 18 грудня в черговий раз ухвалив рішення про зниження курсу національної валюти (женьміньбі - офіційна назва юаня до долара) на 57 базисних пунктів, до 6,4814 юаня за долар - мінімальний показник з червня 2011 року, передає Газета.RU.

ЦБ КНР знижує курс вже 10 днів підряд, що відбувається вперше з 2006 року.

Читайте такожBloomberg: Євро постраждає через включення юаня в клуб резервних валютАналітики пов'язують дії Банку Китаю з необхідністю підготовки до включення юаня до кошика резервних валют МВФ у жовтні наступного року поряд з доларом, євро, фунтом стерлінгів та ієною. Це рішення може призвести до зростання попиту на китайську валюту і подальшого помітного підвищення її курсу.

Рада МВФ ухвалила рішення включити юань в список світових резервних валют в кінці листопада.