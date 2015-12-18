Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Фінанси та кредит"

Національний банк України 17 грудня прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку "Фінанси та кредит".

За інформацією на сайті НБУ, регулятор прийняв таке рішення за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Читайте такожВкладникам неплатоспроможного банку Жеваго виплатять 10,5 мільярда гривень

Згідно з інформацією на сайті Фонду гарантування, Фонд з 18 грудня вже почав проводити ліквідацію банку. Ліквідація триватиме два роки до 17 грудня 2017 року, ліквідатором банку на цей період призначено Олену Чернявську.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 4 листопада розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного банку "Фінанси та кредит" через банки "Південний", ПУМБ, "Альфа-Банк" (Україна) і "Ощадбанк".

За попередніми оцінками фонду, обсяг відшкодування вкладникам банку "Фінанси та Кредит" складе 10,480 мільярда гривень.

Тимчасова адміністрація Фонду гарантування працює в банку з 18 вересня на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Читайте такожГонтарева: ми очистили ринок від "зомбі-банків" та "банків-мийок"

В цьому році НБУ надав банку два стабілізаційних кредиту - на 700 мільйонів гривень у лютому і на 750 мільйонів гривень у червні цього року, а 19 серпня підтвердив виконання банком "Фінанси та Кредит" плану капіталізації в рамках програми фінансового оздоровлення.

Банк "Фінанси та кредит" (Київ) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії "Асканія" (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

Читайте такожБанк Жеваго оголосив дефолт за своїми євробондами на $100 мільйонів

17 серпня акціонери банку "Фінанси і Кредит" прийняли рішення збільшити статутний капітал банку на 2,5 мільярда гривень, або на 46,4%, - до 7,888 мільярда гривень. У першому півріччі банк збільшив статутний капітал вдвічі - на 616,4 мільйона гривень в березні і на 1,972 мільярда гривень у червні.