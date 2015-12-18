Китай для підтримки економіки увіллє в свою фінансову систему $15,4 мільярда

Народний банк Китаю у п'ятницю, 18 грудня, заявив про вливання у фінансову систему 100 млрд юанів (15,4 млрд доларів США) в рамках програми середньострокового кредитування з метою підтримання достатнього рівня ліквідності, передає ТАСС.

У заяві банку сказано, що кошти запропоновані 13 фінансовим організаціям за ставкою 3,25%. Термін кредиту становить шість місяців, а його мета – фінансування малих підприємств і сільського господарства країни.

Читайте такожКитай продовжує безпрецедентно знижувати курс юаня За даними центробанку, сума виданих і поки не погашених кредитів в рамках даної програми на кінець листопада становила 695,8 млрд юанів.

Середньострокове кредитування являє собою інструмент грошово-кредитної політики, прийнятий на озброєння Народним банком Китаю в 2014 році.