Україна оголосила мораторій на виплати боргів перед Росією - Яценюк

Україна відповідно до чинного законодавства і раніше взятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році обсягом 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками.

Про це в ході позачергового засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.

«Уряд України запроваджує мораторій на виплату так званого «російського боргу». Нагадаю, що Україна провела реструктуризацію боргових зобов'язань з адекватними кредиторами, які прийняли умови і пропозиції української сторони. У зв'язку з тим, що Росія відмовилася, незважаючи на наші численні спроби підписати угоду про реструктуризацію, прийняти наші пропозиції, Кабмін запроваджує мораторій на виплати 3,075 млрд дол. за «російським» бондами і додатково запроваджує мораторій на виплату 507 млн дол. США компанії КБ «Південне» і компанії «Укравтодор», які є боргами цих компаній перед російськими банками», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що відсьогодні виплати за цими боргами на загальну суму 3,582 млн дол. на користь російської сторони зупиняються – «до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення». «Знову наголошую, що ми готові до судової процедури з російською стороною», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданої в грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що власником цього боргу був і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду наголошується, що це єдиний «проблемний» борг України, і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.

Однак Мінфін України наголошував, що Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією обсягом 3 млрд дол. на тих умовах, під які він був узятий, оскільки це суперечить критеріям програми співробітництва з МВФ. Водночас у Мінфіні зазначили, що невиконання зобов'язань за боргом не призведе до крос-дефолту за іншими бондами України.