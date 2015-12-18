Узгоджений з МВФ проект бюджету-2016 має бути прийнятий до кінця року - Яценюк

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошує на необхідності прийняття проекту державного бюджету на 2016 рік, параметри якого будуть узгоджені з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, до кінця року.

Про це Яценюк сказав в ході позачергового засідання уряду.

"Окремо хочу сказати з бюджету. Вчора Кабінет міністрів України і персонально міністр фінансів України провели презентацію проекту державного бюджету на 2016 рік в стінах парламенту України. Згідно з нормами Бюджетного кодексу, якщо парламент не відхилив проект бюджету і не повернув його в уряд, це означає, що ми вступили в стадію формування держбюджету на 2016 рік. Це означає, що парламент прийняв до розгляду проект бюджету, і вчора у нас були тривалі дискусії і за проектом бюджету, і щодо проекту Податкового кодексу, - сказав Яценюк. - Я дуже сподіваюся, що створена в стінах парламенту робоча група напрацює спільний, узгоджений закон про бюджет на 2016 рік і напрацює загальний проект змін у податкове законодавство. Сподіваюся, що до четверга (24 грудня - УНІАН) ми знайдемо розуміння, оскільки бюджетний процес в останні 10 років проходив за однією стандартною процедурою: опозиція завжди критикує, а коаліція повинна знайти сили, щоб прийняти документ".

Яценюк висловив упевненість, що бюджетний процес пройде без зайвої політизації.

"Україна має вступити до нового року з бюджетом, який відповідає критеріям, які визначені нами спільно з МВФ для того, щоб україна залишилася в програмі МВФ. Підкреслюю – це ключова умова і вимога. Наша робота з МВФ – це не просто отримання додаткової фінансової подушки. Наша робота з МВФ – це основний критерій відповідності України тим показникам реформ, які сприймаються іноземними інвесторами і західними партнерами", -сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Мінфін представив проект державного бюджету на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП. Доходи держбюджету визначені на рівні 601,4 мільярда гривень, витрати – 674 мільярда гривень. Обсяг держгарантій – 28,2 мільярда гривень. Обсяг запозичень - 202,997 мільярда гривень. Прожитковий мінімум, згідно з документом, з 1 січня 2016 року складе 1 330 гривень, з 1 травня - 1 399 гривень, з 1 грудня - 1 496 гривень. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1 378 гривень, з 1 травня – 1 450 гривень, з 1 грудня – 1 550 гривень.

Одночасно Кабмін пропонує доформувати стабілізаційний енергетичний фонд в обсязі 700 мільйонів доларів. Спочатку цей показник становив 500 мільйонів доларів.

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МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів терміном на 4 роки 11 березня поточного року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня.

Другий перегляд програми проходив в два етапи. Місія Фонду працювала у Києві у вересні та 2 жовтня припинила переговори у зв'язку з необхідністю проведення місцевих виборів, а також дискусій всередині країни щодо податкової реформи та проекту держбюджету на 2016 рік. В листопаді переговори поновилися.

За підсумками роботи останньої місії Фонду зазначив поглиблення взаєморозуміння з українською владою з ключових питань економічних реформ, але він очікує від уряду підготовки збалансованого проекту держбюджету на наступний рік та затвердження проекту Верховною Радою.

Заступник директора–розпорядника МВФ Девід Ліптон 18 грудня заявив, що прийняття неузгодженого з МВФ проекту бюджету на 2016 рік перерве програму співпраці Фонду з Україною.