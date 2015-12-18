Агентство "Рюрік" підтвердило високу кредитоспроможність КБ "Преміум"
Національне рейтингове агентство "Рюрік" підтвердило ПАТ "КБ"Преміум" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на "позитивний".
Таке рішення прийнято за підсумками засідання Рейтингового комітету від 20 листопада 2015 року.
Згідно з Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26 квітня 2007 року, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
Прогноз "позитивний" вказує на наявність передумов для підвищення рівня рейтингу в найближчій перспективі при збереженні позитивних тенденцій.
За станом на 1 грудня 2015 року кількість клієнтів - юридичних осіб банку становила 4 722 суб'єктів господарювання, чистий приріст з початку року склав 2 645 нових клієнтів. Обсяг коштів корпоративних клієнтів (до запитання і термінових) станом на 1 грудня 2015 року склав 712 099 тис. гривень, приріст за 11 місяців 2015 року - 385 098 тис. гривень.
Лідируючі позиції в структурі кредитного портфеля Банку займають такі галузі економіки: 28% - сільськогосподарські підприємства (ТОВ "СП "НІБУЛОН", ТОВ "ВП "МАЯК", Агрокомплекс "Зелена долина", Плодовочторг (ТОВ "С-РОСТОК") Норвезько-українське підприємство ТОВ "Укр-агро РТ" та ін.), 23% - виробництво та реалізація продуктів харчування (ТОВ "Терра-фуд", ТОВ "Єврохата-сервіс", ТОВ "Прем'єр-фуд", ПАТ "Ічнянський молочно-консервний завод" та ін), 18% - підприємства газо - електропостачання, реалізація ТММ (ПРАТ "Полтавагазу", ТОВ "Скела терциум", ТОВ "Газторгпостач", ТОВ "Кворум-нафта", ТОВ "Євро-реконструкція" (ТЕЦ-4 р. Києва) і ін.), підприємства торгівлі (ТОВ "АЛЛО", ТОВ "РУШ" (мережа магазинів "ЄВА"), "Еко-маркет", ПП "Дельта-медікел" тощо), Паспортний сервіс ДП "Документ", ТОВ "ФК «Динамо "Київ".
Банк є уповноваженим пенсійним фондом України на виплату пенсій.
Станом на 1 грудня 2015 за розміром активів (1,997 млрд. гривень) банк "Преміум" посідає 49-е місце серед 122 діючих фінустанов.