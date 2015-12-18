Агентство "Рюрік" підтвердило високу кредитоспроможність КБ "Преміум"

Таке рішення прийнято за підсумками засідання Рейтингового комітету від 20 листопада 2015 року.

Згідно з Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26 квітня 2007 року, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз "позитивний" вказує на наявність передумов для підвищення рівня рейтингу в найближчій перспективі при збереженні позитивних тенденцій.

За станом на 1 грудня 2015 року кількість клієнтів - юридичних осіб банку становила 4 722 суб'єктів господарювання, чистий приріст з початку року склав 2 645 нових клієнтів. Обсяг коштів корпоративних клієнтів (до запитання і термінових) станом на 1 грудня 2015 року склав 712 099 тис. гривень, приріст за 11 місяців 2015 року - 385 098 тис. гривень.

Лідируючі позиції в структурі кредитного портфеля Банку займають такі галузі економіки: 28% - сільськогосподарські підприємства (ТОВ "СП "НІБУЛОН", ТОВ "ВП "МАЯК", Агрокомплекс "Зелена долина", Плодовочторг (ТОВ "С-РОСТОК") Норвезько-українське підприємство ТОВ "Укр-агро РТ" та ін.), 23% - виробництво та реалізація продуктів харчування (ТОВ "Терра-фуд", ТОВ "Єврохата-сервіс", ТОВ "Прем'єр-фуд", ПАТ "Ічнянський молочно-консервний завод" та ін), 18% - підприємства газо - електропостачання, реалізація ТММ (ПРАТ "Полтавагазу", ТОВ "Скела терциум", ТОВ "Газторгпостач", ТОВ "Кворум-нафта", ТОВ "Євро-реконструкція" (ТЕЦ-4 р. Києва) і ін.), підприємства торгівлі (ТОВ "АЛЛО", ТОВ "РУШ" (мережа магазинів "ЄВА"), "Еко-маркет", ПП "Дельта-медікел" тощо), Паспортний сервіс ДП "Документ", ТОВ "ФК «Динамо "Київ".

Банк є уповноваженим пенсійним фондом України на виплату пенсій.

Станом на 1 грудня 2015 за розміром активів (1,997 млрд. гривень) банк "Преміум" посідає 49-е місце серед 122 діючих фінустанов.