Гривня на міжбанку торгується по 23,65 за долар

У п'ятницю, 18 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,55/23,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 25,4810/25,5820 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3320/0,3330 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 23,5614 грн/дол., на цю годину укладено 316 угод на суму 124,40 млн дол.