Влада Росії визнала погіршення ситуації в економіці через низькі ціни на нафту

Ситуація в російській економіці в листопаді погіршилася під впливом зниження цін на нафту, заявив голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає «РИА Новости».

Водночас він, як і раніше, вважає, що спад ВВП за підсумками 2015 року обмежитися 3,7-3,8%.

"На жаль, ситуація дещо погіршилася, і та тенденція, яка у нас була з липня – чотири місяці – по жовтень, в листопаді не підтвердилася — ми маємо маленький негативний результат і промислового виробництва і ВВП зі знятою сезонністю", — сказав Улюкаєв.

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Динаміку ВВП у листопаді він назвав «дуже приблизною, майже як у жовтні». За даними Мінекономрозвитку, спад економіки в жовтні становив 3,7%, такий же спад і за підсумками січня-жовтня.

Відповідаючи на питання, чи зберігає міністр очікування щодо зниження ВВП за підсумками 2015 року до 3,7%, Улюкаєв сказав: "як і раніше можемо отримати 3,7%, можливо, 3,8%. Точність тут до однієї десятої".

Офіційний прогноз Мінекономрозвитку за ВВП на 2015 рік становить 3,9%.