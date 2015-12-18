Зміни до Податкового кодексу: 21 грудня до Ради подадуть новий законопроект

Про це написала голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в Facebook.

"Вчора на засіданні спільної робочої групи, до якої увійшли представники Верховної Ради, і уряду, було, нарешті, прийнято рішення, як ми рухаємося далі по бюджету і податкової реформи. У понеділок, 21 грудня, до Верховної Ради буде поданий новий законопроект про внесення змін у чинний Податковий кодекс... Вони стануть тією податковою базою, на якій буде побудований бюджет країни на 2016 рік. Ці зміни допоможуть збалансувати бюджет і не допустять руйнівних наслідків для економіки", - пише Южаніна.

Вона зазначає. що напрацьований раніше законопроект №3630 вже після затвердження парламентом змін до Податкового кодексу і прийняття Закону про держбюджет також буде розглянутий Верховною Радою в першому читанні.

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"Планується, що цей документ стане базою для розробки наступного року нового податкового кодексу, в якому знайдуть своє відображення прогресивні норми парламентського законопроекту №3357. Вірю, що наступного року нам вдасться підготувати для країни дійсно ліберальну податкову реформу, яка буде детально прорахована широким колом фахівців, узгоджена з суспільством та міжнародними партнерами та прийнята, як цього вимагає закон, до 1 липня 2016 року", - пише Южаніна.

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При цьому вона висловлює сподівання, що Україна вже до 2017 року увійде "з новим кодексом та нової податкової філософією".