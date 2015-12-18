У Путіна відмовилися коментувати рішення України про мораторій на виплату боргів перед РФ
Помічник президента РФ Юрій Ушаков утримався від коментарів щодо реакції Кремля на рішення уряду України про введення мораторію на виплату боргу Росії.
"Президент про це говорив. Мені додати нічого", - сказав Ушаков, передає ТАСС.
Таким чином він відповів на питання, чи буде Росія звертатися до міжнародних судових інстанцій у зв'язку з оголошеним у п'ятницю рішенням уряду України.
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Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданий у грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що власником цього боргу був і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду наголошується, що це єдиний «проблемний» борг України, і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.