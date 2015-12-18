У Путіна відмовилися коментувати рішення України про мораторій на виплату боргів перед РФ

"Президент про це говорив. Мені додати нічого", - сказав Ушаков, передає ТАСС.

Таким чином він відповів на питання, чи буде Росія звертатися до міжнародних судових інстанцій у зв'язку з оголошеним у п'ятницю рішенням уряду України.

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Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданий у грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що власником цього боргу був і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду наголошується, що це єдиний «проблемний» борг України, і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.