Нові антирекорди: російський рубль оновив мінімум за 17 років

Офіційний курс долара з 19 грудня встановлений Банком Росії на рівні 71,3215 руб., що на 74,09 коп. вище чинного курсу і є рекордно високим значенням за 17 років.

Вище позначки 71 руб. курс долара не піднімався з часів проведеної на початку 1998 року деномінації, пише РБК.

Офіційний курс євро зріс на 72,64 коп. — з 19 грудня 2015 року він встановлений ЦБ на рівні 77,4052 руб.

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Під час торгів у п'ятницю на Московській біржі курс долара піднімався до 71,473 руб., що є максимальним значенням з кінця січня 2015 року, курс євро — до 77,6 руб. Проте ближче до середини дня курси обох валют різко знизилися, опустившись нижче рівня закриття попередніх торгів.

Під час сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість бареля нафти марки Brent коливається в районі $36-38.