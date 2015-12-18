Держстат погіршив показник падіння ВВП України

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2015 року порівняно з третім кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року), згідно з оновленими даними на сайті Державної служби статистики України, становило 7,2%.

Нагадаємо, 16 листопада Держстат повідомив про падіння ВВП у третьому кварталі в річному виразі на 7%.

Також Держстат погіршив оцінку зростання ВВП у третьому кварталі порівняно з попереднім кварталом. За оновленою інформацією, порівняно з другим кварталом 2015 року, з урахуванням сезонного чинника, ВВП у третьому кварталі 2015 року зріс на 0,5% замість 0,7%, оприлюднених у листопаді.

У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

За оцінками Держстату, номінальний ВВП у фактичних цінах у третьому кварталі становив 555,044 млрд грн.

Зростання дефлятора ВВП у річному виразі (показник, що відображає реальну зміну цін на всі товари та послуги) за підсумками третього кварталу оцінюється в 37,8%.

Валовий внутрішній продукт із розрахунку на одну людину становив 12,949 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України в третьому кварталі 2015 року, за оцінками Національного банку України, які збігаються з оцінками одного з найбільших кредиторів України – Світового банку, порівняно з попереднім кварталом і з урахуванням сезонного чинника, зріс на 1%.

Згідно з останніми даними Держкомстату, падіння ВВП України в другому кварталі 2015 року уповільнилося до 14,6% у річному виразі після падіння на 17,2% у першому кварталі.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%. Національний банк прогнозує падіння ВВП України в 2015 році на 7,5%.

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України загалом за 2014 рік порівняно з попереднім роком становило 6,8%.