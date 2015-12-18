Мораторій на виплату "боргу Януковича" вводиться з 20 грудня

Введений урядом України мораторій на виплату боргу Фонду національного добробуту Російської Федерації в обсязі 3 млрд дол., визнаного офіційним боргом українського уряду, набуває чинності з 20 грудня поточного року. Про це йдеться у розпорядженні уряду №1312, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

«Для облігацій зовнішньої державної позики, випущених в 2013 році з терміном погашення в 2015 році, тимчасове припинення платежів настає з 20 грудня 2015 року», - йдеться у розпорядженні уряду.

Упроваджений урядом мораторій на виплату боргів державного холдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» російським банкам на загальну суму 507 млн дол. набуває чинності з січня і з травня 2016 року, відповідно.

При цьому у розпорядженні зазначається, що мораторій накладено на три кредити «Укравтодору» і один кредит КБ «Південне».

«Мораторій на виплату кредиту «Укравтодору», залученого під держгарантії в 2011 році з терміном погашення в 2016 році, набуває чинності з 26 січня 2016 року, мораторій на виплату кредиту «Укравтодору», залученого під держгарантії в 2006 році з терміном погашення в 2016 році, набуває чинності з 30 березня 2016 року мораторій на виплату кредиту «Укравтодору», залученого в 2009 році під держгарантії зі строком виплати у 2017 році, набуває чинності з 15 квітня 2016 року, - йдеться у документі. - Мораторій на виплату кредиту держпідприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля», залученого під держгарантії в 2011 році зі строком погашення у 2018 році, набуває чинності з 19 травня 2016 року».

Іншим своїм розпорядженням - №1313 - Кабмін дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни у разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними в 2013 році.

«Дозволити Міністерству юстиції закупівлю юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України щодо вимог за облігаціями зовнішньої державної позики випуску 2013 року», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Україна відповідно до чинного законодавства і раніше взятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році обсягом 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.

Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 16 грудня визнала офіційний статус російської позики Україні у розмірі 3 млрд дол., наданої в грудні 2013 року уряду Азарова-Януковича. Мотивація рішення Фонду полягала в тому, що держателем цього боргу був і залишається уряд Російської Федерації. При цьому в рішенні Фонду наголошується, що це єдиний «проблемний» борг України і Київ не має простроченої заборгованості перед іншими офіційними кредиторами.

Однак Мінфін України наголошував, що Україна не зможе погасити борг перед Російською Федерацією обсягом 3 млрд дол. на тих умовах, під які він був узятий, оскільки це суперечить критеріям програми співробітництва з МВФ. Водночас у Мінфіні зазначили, що невиконання зобов'язань за боргом не призведе до крос-дефолту за іншими бондами України.